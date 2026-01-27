ОСК может сменить гендиректора Средне-Невского судостроительного завода

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, находится в доверительном управлении ВТБ) в феврале может назначить нового гендиректора Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ), пишет РБК со ссылкой на источники. По данным издания, место нынешнего главы завода Владимира Середохо займет гендиректор астраханского АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС, входит в ОСК), Сергей Карачков.

Господин Карачков руководит ЮЦСС с марта 2024 года. До прихода в структуру ОСК он работал на руководящих позициях предприятий ГК «Росатом» и ГК «Ростех». С 2020 по 2022 год управлял Уральским заводом химического машиностроения «Уралхиммаш». Также занимал должность гендиректора Гусевского арматурного завода «Гусар».

Владимир Середохо возглавляет СНСЗ с ноября 2008 года. Источники РБК связывают непродление контракта Середохо, который заканчивается 6 февраля, с пенсионным возрастом последнего (66 лет — «Ъ» ) и политикой ОСК по смене директоров, работавших на верфях при предыдущем директоре корпорации Алексее Рахманове.

В прошлом году в ходе кадровой перенастройки ОСК свои посты покинули сразу несколько топ-менеджеров петербургских судостроительных предприятий. Вслед за досрочно ушедшим в августе 2025 года с позиции гендиректора «Северной верфи» Михаилом Ненюковым, свое кресло также досрочно освободил глава «Пролетарского завода» Игорь Бурцев. Его место временно занял полный тезка председателя правления банка ВТБ и главы ОСК Андрей Костин, но конечным руководителем, по данным «Ъ Северо-Запад», станет экс-гендиректор машзавода «Армалит» Михаил Смаковский.

Владимир Колодчук