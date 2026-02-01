В Таиланде задержали двух россиян по делу об убийстве петербуржца Михаила Емельянова

Полиция Таиланда задержала двух граждан России, которых подозревают в убийстве 30-летнего петербуржца Михаила Емельянова. Как сообщает Matichon, задержания прошли в отеле в районе Сукхумвит в Бангкоке. Фигурантам — Ярославу Демидову и Дмитрию Масдалеву — вменяют убийство, сокрытие тела и вымогательство, связанное с удержанием человека.

Останки убитого нашли 1 февраля на пустыре у водоема в провинции Чонбури. Тело было расчленено, фрагменты закопаны в пяти точках на небольшом расстоянии друг от друга. Часть останков была упакована в черные пакеты, часть — завернута в одежду. Вещи совпадали с теми, в которых мужчина был в день исчезновения. Мать погибшего прилетела из России и участвовала в опознании.

В качестве вероятного мотива убийства называют долг Михаила Емельянова перед соотечествинниками. По данным местных СМИ, речь идет о сумме более 120 тыс. долларов США. Именно эту сумму, как сообщалось ранее, требовали от родственников петербуржца в качестве выкупа. Также издание приводит версию о связи долга с наркотиками — героином. Ранее волонтеры, участвовавшие в его поисках Михаила, писали, что он владел «каннабис-шопом».

Местными правоохранители обнаружили мотоцикл, который мог быть использован для перевозки останков. Также в деле есть записи с камер, на которых видно, что двое подозреваемых проезжали на этом мотоцикле неподалеку от места, где позже нашли захоронение, с приоткрытым сиденьем, как будто будто под ним находился груз. Кроме того, по версии следствия, фигуранты привлекали местных жителей, чтобы создавать видимость поисков пропавшего.

Артемий Чулков