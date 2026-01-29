«Морские комплексные системы» заключили лизинговое соглашение с Россельхозбанком

Петербургская компания «Морские комплексные системы» (МКС) заключила стратегическое партнерство с лизинговой компанией группы Россельхозбанка — «РСХБ Лизинг», сообщает «Деловой Петербург».

Это первое в городе соглашение о лизинге оборудования для судостроения. Его цель — предложить рыболовецким компаниям удобный финансовый инструмент для закупки отечественных рыбоперерабатывающих заводов (рыбофабрик) «под ключ».

Ключевая задача соглашения — сделать продукцию МКС более конкурентоспособной по сравнению с европейскими и азиатскими аналогами. Как отмечает совладелец МКС Павел Зубков, компания предлагает не только оборудование, но и полный сервис, включая установку и обслуживание.

Лизинг позволит рыбопромысловым компаниям приобретать современные рыбофабрики без крупных единовременных затрат, используя будущие доходы от продажи улова.

Ранее МКС получила от государства субсидию в 1,4 млрд рублей на реинжиниринг судового оборудования. По условиям соглашения, компания должна продать произведенное на эти средства оборудование на сумму не менее 700 млн рублей.

Господин Зубков отмечает, что из-за высокой конкуренции с импортными решениями выполнение этого условия затруднено без дополнительных мер господдержки, таких как льготное финансирование и лизинг. Новое соглашение рассматривается как важный шаг в этом направлении.

Андрей Маркелов