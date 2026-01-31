Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывший шинный завод Nokian Tyres во Всеволожске вновь сменил собственника

Бывший завод финской компании Nokian Tyres во Всеволожске, который сейчас работает под брендом Ikon Tyres, сменил собственника в рамках реструктуризации активов под контролем Республики Татарстан, сообщает 47news.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 29 января 2024 года владельцем предприятия «Айкон Тайерс» стало АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» («ТНХИ-Х»), которое также контролируется властями Татарстана. Ранее завод принадлежал ПАО «Татнефть». Эта сделка продолжает консолидацию шинного бизнеса в рамках холдинга «ТНХИ-Х», куда летом 2022 года уже были переданы шинные заводы в Нижнекамске.

Завод во Всеволожске был выкуплен «Татнефтью» у ушедшей из России финской Nokian Tyres в 2023 году. До 2022 года это было одно из крупнейших шинных производств в Европе, выпускавшее продукцию под брендами Hakkapeliitta и Nordman.

Андрей Маркелов

