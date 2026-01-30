Аэропорт Пулково представил обновленный логотип с символикой петербургских мостов
В пятницу, 30 января, в офисе «ВКонтакте» состоялась официальная презентация нового логотипа аэропорта Пулково, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Ключевым элементом обновленного дизайна стал стилизованный образ разводных мостов — один из главных символов Санкт-Петербурга. Разработкой, как и предыдущей версии 12 лет назад, занималась студия Артемия Лебедева.
По словам гендиректора управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева, новый дизайн должен был четко отражать принадлежность к Петербургу. Помимо силуэта мостов, в нем угадываются авиационная тематика, буква «Л» как отсылка к Ленинграду, а также идея движения вперед. Таким образом, логотип соединяет историю города, его идентичность и современное развитие воздушной гавани.
В ближайшее время аэропорт планирует выпустить новую линейку сувенирной продукции, приуроченной к обновлению фирменного стиля. Этот шаг ознаменует начало следующего этапа эволюции бренда Пулково.