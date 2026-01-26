Владимир Путин провел встречу с Александром Бегловым в Эрмитаже

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Малом выставочном зале Государственного Эрмитажа. Глава Северной столицы доложил президенту о реализации ряда городских проектов, сообщили в пресс-службе Кремля.

На опубликованном видео фрагмента разговора Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о ходе строительства трамвайной линии «Славянка», первый этап которой — от Шушар до метро «Купчино» — ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. В 2026 году господин Беглов пообещал продлить линию до микрорайона Славянка.

Ранее президент вместе с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом осмотрел экспозицию Эрмитажа в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского. После этого лидеры стран пообщались в формате рабочего завтрака.

Помимо этих встреч, в программу рабочей поездки Владимира Путина в Санкт-Петербург 26 и 27 января вошли беседа с главой Ленинградской области Александром Дрозденко, а также участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда.

