Kronung Group купила участок в Парголово под строительство ЖК

Kronung Group приобрела земельный участок площадью 2,6 га в Парголово на территории Пригородный под строительство жилого дома площадью 80,5 тыс кв м. Ранее эту территорию должна была застраивать группа ЦДС. Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в Kronung Group, сумма сделки составила 1,35 млрд рублей.

По словам генерального директора строительной компании Kronung Филиппа Шраге, общий объем инвестиций в проект в Парголово составит 8 млрд рублей. Начало строительства запланировано на февраль 2026 года, ввод в эксплуатацию — в 2030 году. Разрешение на строительство выдано в ноябре 2023 года, актуализация документации проведена в январе 2026 года.

В доме будет 978 квартир, проект представляет собой один корпус высотой 16–17 этажей, разделённый на семь секций. В составе комплекса предусмотрены встроенные и пристроенные коммерческие помещения площадью более 2,1 тыс. кв. м, а также кладовые для жителей. На территории комплекса будет построен отдельно стоящий паркинг на 456 машино-мест площадью 14,7 тыс. кв. м, а также пристроенный детский сад на 110 мест.

Валерий Грибанов