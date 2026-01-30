«С ним была связана целая эпоха Капеллы»

В здании Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга простились с художественным руководителем учреждения, народным артистом СССР, профессором Санкт-Петербургской консерватории, дирижером и музыкальным педагогом Владиславом Чернушенко. В последний путь его провожали чиновники, депутаты и деятели искусства. Ушедшего музыканта благодарили за пересоздание духовной хоровой музыки, самой Капеллы, которой он руководил более полувека, и русской музыкальной культуры в целом. Как Петербург прощался с маэстро — в репортаже «Ъ Северо-Запад».

Владислав Чернушенко родился 14 января 1936 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны пережил первую блокадную зиму в осажденном городе, в 1942 году его эвакуировали. Через два года он поступил в хоровое училище при Академической капелле на класс фортепиано. В 1953 году Владислав Чернушенко поступил на два факультета Ленинградской консерватории — дирижерско-хоровой и теоретико-композиторский. Позднее он снова поступил в консерваторию на факультет оперно-симфонического дирижирования и окончил его в 1967 году. Тогда он был единственным учеником знаменитого Евгения Мравинского. В 1970 году завершил обучение в аспирантуре.

В 1974 году Владислава Чернушенко назначили худруком и главным дирижером Ленинградской государственной академической капеллы им. М.И. Глинки. За время его работы здесь начали исполнять русскую духовную музыку, которая много лет была в забвении, оперы в концертном исполнении, крупные вокально-инструментальные формы (оратории, мессы, кантаты), произведения современных композиторов. В частности, благодаря его усилиям еще в 1982 году на сцену вновь вернулось «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова.

С 1979 по 2002 год Владислав Чернушенко был ректором Санкт-Петербургской консерватории, уйдя в отставку из-за коррупционных скандалов в учреждении. Владислав Чернушенко удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (1978), народного артиста СССР (1991). Он также награжден орденами Дружбы (1996) и «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (2025, 2019, 2005). В 2016-м был признан почетным гражданином Санкт-Петербурга. Господин Чернушенко умер на 91-м году жизни 27 января 2026 года. Как отметили близкие, это очень символично, что он ушел в день снятия блокады Ленинграда.

Гражданская панихида проходила, как говорили пришедшие, в «доме» Владислава Чернушенко — в Капелле Санкт-Петербурга. Хор исполнил кантату Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин». В течение всей траурной церемонии музыканты исполняли русские духовные произведения. В том числе звучали скрипка и орган. Хористы, лично знакомые с худруком, не сдерживали слезы.

На церемонии присутствовали чиновники, деятели искусства, друзья и ученики маэстро.

«Он был настоящим ленинградцем. Он пережил первую блокадную зиму. Мы находимся в капелле, которую тоже фактически создал он. Он возродил исполнение русской духовной музыки и вырастил множество учеников, много последователей. Возрождая капеллу, он открыл музыку для всего мирового сообщества. Он показывал, насколько тонкая русская душа и русская музыка»,— выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский был более сдержан: он отметил, что для города и всего музыкального мира это большая потеря, а также передал слова соболезнования от всех депутатов парламента.

Губернатор и председатель ЗакСа ушли в ложу, где также находился художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин, который, кажется, хотел остаться незаметным для присутствующих. Однако не вышло: к нему то и дело подходили музыканты — то ли что-то обсудить, то ли выразить соболезнования в связи с утратой.

Зачитали телеграммы, поступившие в адрес Капеллы Санкт-Петербурга. Слова об утрате направила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что господин Чернушенко возглавлял учреждение более 50 лет. Руководитель Следственного комитета России отмечал, что ушедший музыкант был «ярким примером служения идеалам красоты». Глава Министерства культуры Ольга Любимова высказывала мнение, что Владислав Александрович — человек редкого таланта, который относился к искусству с особым трепетом. Конечно, большинство соболезнующих отмечали, что с ним связана целая эпоха Капеллы. Представители власти же неоднократно подчеркивали, что маэстро служил родине и отечеству и всегда был патриотом, готовым поддержать их решения.

Президент Фонда поддержки и развития исторического наследия А. Ф. Кони Людмила Кулешова со сцены развивала мысль о важной роли государства в деятельности господина Чернушенко. По ее словам, он ратовал за духовно-нравственное воспитание молодежи и постоянно участвовал в мероприятиях разных ведомств, в том числе Минюста и прокуратуры. Она также рассказала, что в феврале 2022 года Владислав Чернушенко моментально поддержал СВО и написал стихотворение, в котором отметил, что «голодных шакалов стаи» видят Россию «дичью». «Был у Руси Александр Невский, есть у России Владимир Путин»,— процитировала госпожа Кулешова последние строчки этого стихотворения.

В присланной телеграмме руководитель «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов назвал Владислава Чернушенко «патриархом российской музыкальной культуры». Заслуженная артистка России и депутат Госдумы Елена Драпеко, присутствовавшая на траурной церемонии, отмечала, что в России хранят память больших гастролей Капеллы по миру. Однако, продолжала она, даже в «трудные времена» он был «камертоном нравственности». Соболезнования депутат передала и от других парламентариев Госдумы «из Ленинграда». К словам о мировой известности Капеллы присоединился и присутствовавший на мероприятии сербский композитор Зоран Мулич: «Он был мировым дирижером. У нас были отношения отца и сына. Он никогда не искал славы. Он служил музыке, а через музыку — человеку и господу Богу».

В Союзе композиторов России в своей телеграмме важным обозначили тот факт, что Академическая капелла под руководством ушедшего музыканта была для многих сочинений первым и самым авторитетным исполнением.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своей телеграмме особенно отметил, что Владислав Чернушенко был хранителем и продолжателем традиций русской музыкальной школы: «Он снова вывел на сцену тот пласт национального наследия, который долго оставался в забвении». Под этим он и другие выступающие имели в виду духовную музыку, которая заложила основу русскому хоровому творчеству, но была вычеркнута в советское время на волне пропаганды атеизма.

Гости отмечали, что худрук Капеллы очень любил и ценил советского композитора и пианиста Георгия Свиридова. Свиридов был представителем «новой фольклорной волны» и сделал многое, чтобы народную культуру не забыли в эпоху господства коммунистической идеологии, Владислав Чернушенко занимался этим уже в современности. Маэстро начал собирать крупицы во многом утраченной культуры в деревнях.

Об этом в основном и говорил проректор Санкт-Петербургской консерватории Денис Быстров. «Он нашел возможности восстановить внимание к российской культуре — это создание кафедры этномузыкологии. Благодаря этому были собраны крупицы, оставшиеся в деревнях, он проводил ежегодные экспедиции, чтобы сохранять остатки русской культуры. Трудно переоценить это, поскольку сейчас мы пользуемся плодами той работы, которая была им заложена»,— делился господин Быстров. Он назвал Капеллу продолжением Консерватории и пообещал сделать «все, что мы можем и не можем» для сохранения в учебном заведении памяти о Владиславе Чернушенко.

Девять десятилетий — это огромная жизнь, успокаивал гостей народный артист Николай Боров. И, по его словам, музыкант прожил ее очень достойно и до последнего дня занимался творчеством. В зале Капеллы пришедшие выстроились в длинную очередь, люди обнимались, поддерживали друг друга артисты хора. Попрощаться с маэстро пришли более 300 человек. Отпевание прошло в Смольном соборе. Похоронили народного артиста СССР на Смоленском кладбище.

Полина Пучкова