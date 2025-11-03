«Газпрому» отказали в льготах

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным отказ налоговых органов предоставить ПАО «Газпром» льготы по налогу на имущество — многофункциональный комплекс «Лахта Центр». Холдинг просил сократить уплаченный налог на 3,5 млрд рублей, мотивируя это применением льготы, предусмотренной петербургским законом. Так, организации, которые инвестировали в недвижимое имущество в течение трех лет более 300 млн рублей, освобождают от уплаты налога. Однако, согласно решению суда, «Газпром» не выполнил всех условий, которые бы позволили ему воспользоваться этим правом.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ , «Газпром» приобрел «Лахта Центр» у аффилированного АО «Многофункциональныи? комплекс Лахта центр» уже после того, как башня была введена в эксплуатацию. ПАО официально стало собственников «Лахта Центра» в марте 2019 года, а комплекс был введен в эксплуатацию в октябре 2018-го

ПАО «Газпром» подало иск к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Петербургу (МИФНС № 26) с требованием признать недействительным решение, в котором ведомство не нашло причин для применения льготы по налогу на имущество — многофункциональный комплекс «Лахта Центр». Корпорация просила обнулить уплаченный в 2020 году налог в размере 1,570 млрд и сократить сумму за 2021 год с 2,348 млрд до 345 млн рублей. Компания рассчитывала на предоставление льготы на общую сумму 3,456 млрд рублей.

«Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Он занимает площадь более 13 га, на его территории находится центральный офис «Газпрома». Доминантной комплекса выступает башня высотой 462 м.

«Газпром» опирался на ст. 11.2.1 петербургского закона «О налоговых льготах». В нем говорится, что организации, которые после 2015 года в течение трех лет подряд инвестировали в недвижимое имущество, включенное в расчет общей суммы вложений, не менее 300 млн рублей, освобождаются от уплаты налога на имущество.

Однако после камеральных проверок налоговики пришли к выводу, что «Газпром» не выполнил все условия, чтобы сократить уплаченную в бюджет сумму. Корпорация с такими выводами не согласилась и обратилась в суд. Однако Арбитражный суд (АС) Санкт-Петербурга и Ленобласти встал на сторону МИФНС № 26, оставив иск «Газпрома» без удовлетворения.

В решении, опубликованном 28 октября, говорится, что компания не выполнила несколько условий для получения льгот, а следовательно, претендовать на них не может. Так, «Газпром» приобрел «Лахта Центр» у аффилированного АО «Многофункциональный комплекс Лахта центр» уже после того, как башня была введена в эксплуатацию. ПАО официально стало собственником «Лахта Центра» в марте 2019 года, а комплекс был введен в эксплуатацию в октябре 2018-го.

Суд ссылается на пункт закона, в котором сказано, что имущество признается вложением при условии, что оно введено в эксплуатацию и используется организацией, осуществившей вложения. «Исходя из буквального толкования приведенной нормы, одним из условий применения льготы является ввод объекта в эксплуатацию организацией, которая осуществила вложения (в рассматриваемой ситуации ввод объекта в эксплуатацию должен был быть осуществлен ПАО "Газпром")»,— говорится в решении АС.

С этим выводом суда, по мнению управляющего партнера 4R Group Михаила Бойцова, «сложно согласиться». «На мой взгляд здесь госорганы и суд неоправданно узко применили буквальное толкование текста закона, посчитав, что слова "…организацией, осуществившей вложения…", относятся не только к слову "используются", но и к словам "введены в эксплуатацию". По их мнению, организация должна совершить самостоятельно все действия: и осуществить вложения, и принять к учету, и ввести в эксплуатацию, и использовать. Такое толкование закона неоправданно ограничивает способы вложения средств в недвижимость, обеспечивая предоставление льготы только застройщику, осуществляющему строительство за свой счет. Данный вывод суда не соответствует предыдущему абзацу этого же закона, допускающему приобретение объекта недвижимости различными способами, даже путем внесения в уставной капитал (в этом случае объект также не будет введен в эксплуатацию и использоваться одной и той же организацией)»,— комментирует господин Бойцов.

Кроме того, по мнению суда и налоговых органов, в 2020 и 2021 годах компания не использовала здание по назначению. Все мероприятия, которые «Газпром» проводил и о которых предоставил данные в суд, проходили за пределами самого центра. Как отмечает АС, выступление музыкантов и включение подсветки на башне «не доказывают факта извлечения прибыли от использования помещений объекта». «Комплекс не использовался в целях извлечения прибыли, его эксплуатация не повлияла на хозяйственную деятельность "Газпрома", не обеспечила создание новых рабочих мест, следовательно, не повлияла на налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга. Обратное компанией не доказано»,— замечает специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис.

Управляющий партнер 4R Group Михаил Бойцов добавляет: «Исходя из системного толкования положений ст. 378.2 НК РФ и ст. 11–2–1 закона о льготах, можно сделать вывод, что ПАО "Газпром" могло бы получить льготу при соблюдении совокупности условий: здание в целом не предназначено только для сдачи в аренду; здание используется на 20% и более его общей площади; здание используется для сдачи в аренду менее чем на 5% его общей площади (то есть остальные 15% площади должны использоваться для собственных нужд организации). Судя по тексту судебного акта, здание "Лахта Центра" не соответствует как минимум второму условию».

Однако, по мнению юриста, вопросы вызывает тот факт, что термин «использование» был раскрыт именно с применением ст. 378.2 НК РФ. «Если бы суд ограничился общеупотребительным пониманием термина "использование", тогда достаточно было бы, условно говоря, одного арендатора на одном квадратном метре площади, чтобы "отбить" такой аргумент ИФНС. Осталось непонятным, почему именно эта норма права применена судом, он не раскрыл этого в решении, а прямая ссылка на ст. 378.2 НК РФ в законе о льготах отсутствует. Вместе с тем, такое решение суда соответствует смыслу ст. 11–2–1 закона о льготах, принятой, как указано в Пояснительной записке к законопроекту, "с целью повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и стимулирования инвесторов к вложениям капитала в экономику города, которое в последующем даст эффект расширения налоговой базы по соответствующим налогам"»,— говорит Михаил Бойцов.

В заключении суд отмечает, что получение права на льготу при таких условиях «нарушает баланс частных и публичных интересов, так как предоставление преференций в данном случае не обеспечивает экономический интерес Санкт-Петербурга».

В рассмотрении Арбитражного суда, впрочем, находится еще один иск «Газпрома» к МИФНС № 26 о признании незаконным отказа в предоставлении налоговой льготы. Следующее заседание состоится 27 ноября.

Надежда Ярмула