Рыбопромысловая группа «Норебо» подала иск к «Северной верфи» на 3,7 млрд рублей

Дочернее предприятие рыбопромышленной группы «Норебо» — АО «Мурманский губернский флот» — обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ПАО «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на сумму 3,7 млрд рублей, сообщает «Фонтанка».

Иск связан с исполнением обязательств по договорам подряда, подробности которых пока не раскрываются. Сотрудничество сторон началось в 2017 году, когда «Северная верфь» заключила контракты на строительство 10 морозильных траулеров-процессоров проекта 170701 для компаний группы «Норебо» общей стоимостью около 38,4 млрд рублей.

Однако выполнение контрактов столкнулось с серьезными срывами графика, в том числе из-за проблем с поставкой импортного оборудования. На данный момент заказчику передан только один траулер — «Капитан Соколов», второй находится на испытаниях, а еще пять находятся в стадии достройки. Параллельный контракт на строительство ярусоловов был частично передан на судостроительный завод «Отрадное», входящий в саму группу «Норебо».

Исковая претензия возникает в период непростой финансовой ситуации у ответчика. По итогам III квартала 2025 года «Северная верфь», несмотря на выручку в 15,8 млрд рублей, показала чистый убыток в 5,8 млрд рублей, хотя ранее анонсировала масштабную модернизацию.

Истец, АО «Мурманский губернский флот», по итогам 2024 года получил чистую прибыль в 19 млн рублей при выручке 1,9 млрд рублей. В случае удовлетворения иска искомая сумма станет существенным финансовым бременем для судостроительного предприятия.

