Суд в Польше отказался отводить судью по делу об экстрадиции археолога Бутягина

Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты об отводе судьи от рассмотрения дела об экстрадиции петербургского археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщили близкие ученого, освещающие ход процесса в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный Эрмитаж Фото: Государственный Эрмитаж

Адвокат археолога Адам Доманьский отметил, что такое решение может приниматься без уведомления сторон о дате заседания, однако, если информация о нем становится известна, у защиты есть право на участие в заседании.

«Мы сделали все возможное, чтобы принять в нем участие: отслеживали ситуацию, звонили в суд два раза в день, подали письменное ходатайство о желании присутствовать. Судья не был обязан нас уведомлять, однако рассмотрение могло быть организовано таким образом, чтобы дать нам возможность участия. Этого сделано не было»,— заявил защитник.

Дата следующего заседания по делу об экстрадиции пока не назначена. Александр Бутягин должен присутствовать на нем лично, подчеркнули близкие петербургского археолога.

О задержании Александра Бутягина в Варшаве по запросу Украины стало известно 11 декабря 2025 года. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.

В конце декабря Украина направила Польше ходатайство об экстрадиции Александра Бутягина, а в Петербурге объявили сбор средств для юридической помощи археологу.

15 января прошло первое заседание по вопросу экстрадиции господина Бутягина. Сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского. В обоснование адвокат указал на «сомнения в его беспристрастности», напомнив, что ранее тот отказал в высылке в Германию украинца Владимира Журавлева, который подозревается в соучастии в теракте на газопроводе «Северный поток».

Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ Северо-Запад» «Экспедиция откладывается».

Артемий Чулков