В Ленобласти наладили выпуск криогенных емкостей для СПГ

Компания «Русский Бойлер» наладила во Всеволожском районе Ленинградской области промышленное производство криогенного емкостного оборудования для хранения, перевозки и переливания сжиженного природного газа (СПГ) и технических газов — азота, аргона и кислорода. Мощность предприятия составит до 240 емкостей в год, сообщили в федеральном Фонде развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в проект составили 182 млн рублей, из них 145 млн рублей предоставил ФРП по программе «Комплектующие изделия». В фонде отметили, что криохранение позволяет существенно сократить объем газа: в сжиженном состоянии природный газ занимает примерно в 600 раз меньше места, а работа при относительно низком давлении повышает безопасность и эффективность хранения.

По данным компании, доля импортного криогенного емкостного оборудования в этом сегменте российского рынка достигает около 65%. После выхода на проектную мощность «Русский Бойлер» рассчитывает занять до 7% рынка, заместив часть импорта. Основными заказчиками называют нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие предприятия, а также химические производства. Часть продукции планируется поставлять в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Криогенный изотермический резервуар — это сосуд из хладостойких марок нержавеющей стали, вложенный в другой сосуд — из углеродистой стали. Пространство между ними заполняют вакуумом, что позволяет поддерживать температуру ниже 153 градусов. Срок службы таких резервуаров оценивается примерно в 20 лет.

