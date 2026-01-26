Путин в Эрмитаже встретился с султаном Малайзии Ибрагимом

Президент России Владимир Путин в Государственном Эрмитаже встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, который прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры осмотрели экспозицию музея в сопровождении его генерального директора Михаила Пиотровского. После этого запланировано общение глав государств один на один.

Фото: Пресс-служба Кремля

Визит султана Ибрагима проходит на фоне рабочей поездки Владимира Путина в Санкт-Петербург 26 и 27 января. В программе главы государства также заявлены встречи с губернаторами Петербурга и Ленинградской области Александром Бегловым и Александром Дрозденко, а также участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда.

Ранее, в связи с визитом президента, городские власти ввели ограничения движения в центре Петербурга. Жители также сообщали о затруднениях с доступом на Петроградскую сторону и жаловались на перебои в работе мобильного интернета в центральных районах.

