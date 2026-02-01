Петербургского предпринимателя Михаила Емельянова убили за долги в Таиланде

В Паттайе (Таиланд) 1 февраля обнаружили останки 30-летнего петербуржца Михаила Емельянова, пропавшего в начале января. Его тело расчленили и закопали вблизи местного пруда, пишет Pattaya News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообществе Pattaya Rescue в соцсетях Фото: Сообществе Pattaya Rescue в соцсетях

Михаил Емельянов исчез 7 января в поселке Сен Сири, где планировал встретиться с двумя россиянами, сообщили волонтеры, участвовавшие в его поисках. По данным местных органов правопорядка, он якобы вел бизнес, связанный с продажей наркотиков. Мотивом преступления был долг убитого.

Злоумышленники требовали у родственников бизнесмена выкуп в размере 120 тыс. долларов США, но к моменту, когда деньги были собраны, перестали выходить на связь.

Один из предполагаемых участников расправы задержан, остальных разыскивают.

Артемий Чулков