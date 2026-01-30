Здание петербургского Главпочтамта купила компания ЭМХО

Российский аукционный дом продал здание бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге за 1,5 млрд рублей. Победителем торгов стало ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО) Алисы Стрелковой.

Торги на продажу исторического комплекса по поручению собственника АО «Почта России» были объявлены в конце ноября 2025 года. Начальная стоимость аукциона составила 1,277 млрд рублей. В состав комплекса вошли здание площадью 13,7 тыс. кв. м и участок под ним на 7,4 тыс. кв. м.

Состояние объекта, имеющего статус памятника федерального значения, оценивается как хорошее, однако эксперты рынка полагают, что вложить в его современное приспособление придется не менее 3,5–4 млрд рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭМХО» зарегистрировано в Москве с 28 сентября 2024 года. Единственным учредителем компании является Алиса Стрелкова. Она же является гендиректором ООО «Капри» с аналогичным направлением деятельности. Выручка «ЭХМО» за 2024 год, по данным СПАРК, составила 10,5 млн рублей. При этом чистая прибыль составила -26,6 млн рублей.

Ранее Ъ «Северо-Запад» писал, что эксперты рынка недвижимости не ожидали ажиотажа вокруг данных торгов и не думали, что сумма покупки будет намного выше изначальной.

