В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны по делу о взятке

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ капитана 2 ранга Владимира Никитина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По версии следствия, деньги фигуранту передал представитель коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой при выполнении государственного оборонного заказа.

Владимир Никитин заключен под стражу, уточнили в УФСБ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Артемий Чулков