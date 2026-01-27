Максим Койда купил долю подрядчика «РусХимАльянса» в Усть-Луге

Столичный бизнесмен Максим Койда приобрел 24% долей ООО «ВолгаСвязьАвтоматика» — компании, работающей на объектах газоперерабатывающего комплекса «РусХимАльянса» в Усть-Луге. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сделка прошла 16 декабря 2025 года. Койда выкупил 15% у совладельца Анатолия Попача и 9% у директора компании Кирилла Чудина. В результате, как следует из сведений о структуре владения, 61% долей «ВолгаСвязьАвтоматики» принадлежит АО «Техно Спектр», еще 24% — Максиму Койде, 15% — Анатолию Попачу.

«ВолгаСвязьАвтоматика» специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем управления технологическими процессами и поставках промышленной автоматики. Выручка компании по итогам 2024 года составила 1 млрд рублей, а суммарная выручка бизнес-структур Максима Койды — 5,1 млрд рублей за тот же период.

Проект «РусХимАльянса» в Усть-Луге, на площадке которого задействована «ВолгаСвязьАвтоматика», близок к высокой стадии готовности. В конце декабря 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что газоперерабатывающий комплекс реализован на 70%.

Артемий Чулков