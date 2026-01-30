Бывшего офицера ДВКР ФСБ арестовали в Москве по «петербургскому» делу
Капитана первого ранга и бывшего сотрудника Департамента военной контрразведки ФСБ России Сергея Касаджикова арестовали в Москве по делу о мошенничестве, сообщает «Фонтанка».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным издания, уголовное преследование связано с делом заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова, который был ранее арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий.
Точная фабула дела пока не разглашается. На данный момент 46-летний Касаджиков, уроженец Ленинграда, уволен из ДВКР ФСБ. Следствие продолжает выяснять детали предполагаемых преступлений.