Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего офицера ДВКР ФСБ арестовали в Москве по «петербургскому» делу

Капитана первого ранга и бывшего сотрудника Департамента военной контрразведки ФСБ России Сергея Касаджикова арестовали в Москве по делу о мошенничестве, сообщает «Фонтанка».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, уголовное преследование связано с делом заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова, который был ранее арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий.

Точная фабула дела пока не разглашается. На данный момент 46-летний Касаджиков, уроженец Ленинграда, уволен из ДВКР ФСБ. Следствие продолжает выяснять детали предполагаемых преступлений.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все