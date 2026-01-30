Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Беглов назначил Дениса Минкина новым председателем комитета по транспорту

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял ряд кадровых решений, назначив новых председателей комитетов, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», пост председателя комитета по транспорту со 2 февраля займет Денис Минкин, ранее занимавший должность директора Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта.

С этого же дня к работе приступят бывшие заместители главы администрации Центрального района Александр Векслер и Елена Разумишкина. Первый возглавит администрацию, вторая станет главой комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Андрей Маркелов

