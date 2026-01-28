ЗакС Ленобласти утвердил новую схему избирательных округов

Законодательное собрание Ленинградской области 28 января приняло закон о новой схеме одномандатных избирательных округов, по которой пройдут выборы в региональный парламент 20 сентября 2026 года, сообщил корреспондент «Ъ Северо-Запад». Утвердить новые границы требовалось до 2 марта 2026 года — к этому сроку истекает действие прежней схемы.

Схема предполагает 25 одномандатных округов (еще 25 мандатов распределяются по партийным спискам). В Леноблизбиркоме заявили, что перекройка понадобилась из-за роста числа избирателей примерно на 80 тыс. человек — в основном за счет прироста во Всеволожском и Ломоносовском районах. Во Всеволожском районе число округов увеличили с пяти до шести: появился отдельный Муринский округ, при этом сам город Мурино разделили между несколькими округами. В ряде территорий границы корректировали из-за снижения численности избирателей — отдельные поселения присоединили к соседним округам.

О подготовке новой нарезки округов сразу после новогодних каникул говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Принятие схемы проходит на фоне планов по проведению муниципальной реформы. Правительство Ленобласти намерено перейти к одноуровневой системе управления, в которой останутся муниципальные и городские округа. Предполагается, что бюджеты и нормативные решения будут принимать депутатские собрания, а главы администраций — назначаться по представлению губернатора. После завершения преобразований в регионе допускают проведение новых муниципальных выборов в 2027–2028 годах.

Артемий Чулков