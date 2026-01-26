«Газпром» обжаловал отказ в льготе по налогу на имущество для «Лахта Центра»

ПАО «Газпром» подало апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отказавшего компании в возврате 3,456 млрд рублей, уплаченных в качестве налога на имущество за «Лахта Центр». Следующее заседание 13-го Арбитражного апелляционного суда по этому делу назначено на 3 февраля.

В ноябре прошлого года суд первой инстанции отказал «Газпрому» в иске к Межрайонной инспекции ФНС №26 и Комитету финансов Петербурга. Компания требовала признать недействительным отказ налоговой службы в предоставлении инвестиционной льготы, предусмотренной городским законодательством для крупных инвесторов.

Суть спора заключается в следующем. «Газпром» в 2024 году подал уточненные налоговые декларации за 2020-2021 годы, заявив, что по льготе его задолженность должна была составить 0 рублей и 345,3 тыс. рублей соответственно, вместо фактически уплаченных 3,919 млрд рублей. Основанием для льготы компания считала свои инвестиции в объект недвижимости стоимостью свыше 300 млн рублей.

Андрей Маркелов