«Зенит» нашел нового тренера

Баскетбольный клуб «Зенит» назначил нового главного тренера команды: им стал 55-летний специалист из Черногории Деян Радоньич. Он сменил на посту словенца Александера Секулича, которого в начале года отстранили от исполнения обязанностей, а на днях «рассчитали», расторгнув с ним контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер БК «Бавария» Деян Радонич на матче Евролиги по баскетболу

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Главный тренер БК «Бавария» Деян Радонич на матче Евролиги по баскетболу

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Новый тренер «Зенита» известен тем, что сразу после окончания карьеры баскетболиста (2005-й год) перешел на тренерскую работу. Возглавил команду «Будочность» и шесть раз подряд выиграл с ней чемпионат Черногории, а также кубок страны. Дальше последовало приглашение в сербскую «Црвену Звезду», где Деян тоже проявил себя отлично. Пять раз побеждал со «Звездой» в Адриатической лиге, в чемпионате Сербии и национальном кубке. В промежутке между работой в Белграде, где он был с 2013-го по 2017-й, а потом с 2020-го по 2022-й, Радоньич тренировал мюнхенскую «Баварию», и, поскольку в этом клубе принято побеждать, других результатов там не признают, дважды привел команду к титулу чемпиона Германии. Это было с 2018-го по 2020-й годы. В тренерской биографии черногорца еще числятся греческий «Панатинаикос», турецкий «Бахчешехир». С этими командами Радоньич трофеев не выигрывал. Как и со сборной Черногории, которую он возглавлял в начале десятых. Она выступала под руководством тренера на чемпионате Европы 2011 года, где заняла последнее место в группе и не попала в плей-офф. Вот на таком специалисте остановил свой выбор «Зенит».

Причиной смены тренера для сине-бело-голубых послужил тот факт, что они неудачно начали год под руководством словенского тренера Александера Секулича. Середняки Единой лиги ВТБ, где выступает «Зенит» — «Парма» и «Автодор» — были обыграны, соответственно, со счетом 85:77 и 75:62, а вот «Нижнему Новгороду» и «Локомотиву-Кубани» петербуржцы проиграли — 89:99 и 85:95. Поражение от краснодарского клуба, где, к слову, когда-то работал Секулич, стало уже не первым, которое «Зенит» потерпел от лидеров в чемпионате. Это руководство клуба никак не устраивало. К тому же в этой игре «Зенит» предстал дезорганизованным и неуправляемым, что не устраивало руководство клуба еще больше. Как говорят, инсайдеры, близкие к команде, словенский тренер «потерял раздевалку». А это худший сценарий, который можно представить для коуча. Даже когда игроки обвиняют его в открытую и конфликтуют с ним через СМИ, это не так плохо. Тихий саботаж практически не лечится. К тому же «Зенит» играл под руководством Секулича не на те деньги, которые вкладывал клуб в команду. И точно хуже, чем при предыдущем тренере — Хавьере Паскуале. Испанца вообще переплюнуть было трудно, потому что он в сезоне 2021/22 сделал «Зенит» чемпионом. Единственное, чего не хватало той команде,— бойцовских качеств, из-за чего сине-бело-голубые нередко уступали грандам, хотя показывали баскетбол высокого уровня. Думали, что Секулич, умеющий работать с не самыми сильными игроками, даст команде это качество. Но с водой выплеснули и ребенка, расставшись с Паскуалем. Впрочем, удержать его в Петербурге после пяти сезонов работы было невозможно, особенно учитывая то, что российские клубы не выступают в еврокубках. Сейчас Паскуаль тренирует «Барселону».

Еще одним аргументом против Секулича стало то, что он совмещал работу в «Зените» с деятельностью на посту главного тренера сборной Словении, с которой выступал осенью на чемпионате Европы, когда сине-бело-голубые проходили «межсезонку». Но это уже вина руководителей клуба, что закрыли глаза на такой фактор, выбирая летом тренера для команды. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев, комментируя решение по словенскому тренеру, сравнил его с Валерием Карпиным, который не справился с совмещением постов в московском «Динамо» и в сборной России по футболу.

После поражения от «Локомотива-Кубани» Секулича отстранили от управления «Зенитом», доверив его ассистенту, а сегодня было объявлено, что клуб из Петербурга расторг с Александером контракт. Обычно такие паузы (при формулировке «отстранили») берут на то, чтобы согласовать сумму неустойки, полагающейся тренеру. Словенцу она понравилось, поэтому, наверное, на сайте клуба появилось обращение Секулича к болельщикам «Зенита», игрокам, сотрудникам клуба. В нем тренер поблагодарил их всех за совместную работу и пожелал «Зениту» удачи в будущем. Среди обстоятельств, повлиявших на неудачи в начале года, Александер выделил обилие травм, которые «нарушили целостность команды, ритм и уверенность в себе игроков». Не каждый наставник, которого увольняют из клуба, проанализирует свою работу в официальном пресс-релизе. За это Секуличу, как сейчас говорят,— респект.

А «Зенит» дальше поведет черногорский тренер Деян Радоньич. Контракт с ним заключен по схеме 1+1 до конца сезона 2026/27. Сейчас команда занимает в турнирной таблице Единой лиги ВТБ четвертое место, уступая «Локомотиву-Кубани», казанскому УНИКСу и ЦСКА. Также сине-бело-голубые продолжают выступление в Basket Cub — новом турнире, который появился в этом сезоне.

Кирилл Легков