Доходы бюджета Петербурга в 2025 году превысили 1,4 трлн рублей

Доходы бюджета Санкт-Петербурга по итогам 2025 года составили 1 трлн 410 млрд рублей, расходы — 1 трлн 476 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного по итогам заседания правительства города, где обсуждали оперативные результаты исполнения бюджета.

В Смольном отметили, что собственные доходы города достигли 97% от общего объема поступлений, налоговые доходы — 1 трлн 247 млрд рублей. Ключевым источником стал НДФЛ — свыше 49% всех налоговых доходов, его поступления выросли почти на 10% к уровню прошлого года. Расходы на меры социальной поддержки увеличились более чем на 25% по сравнению с 2024 годом. На социальные отрасли (образование, здравоохранение и соцподдержку) направили порядка 770 млрд рублей — 52% бюджета. Госдолг Петербурга в 2025 году сократился более чем на 1,7 млрд рублей.

Отдельно в правительстве города сообщили об исполнении Адресной инвестиционной программы (АИП). Ее фактическое исполнение составило почти 230 млрд рублей от запланированных 233 млрд рублей. Уточняется, что за 2025 год город получил 105 социальных объектов (62 — за счет АИП и 43 — при взаимодействии с инвесторами). На 2026–2028 годы объем АИП в рамках городского бюджета оценивается примерно в 850 млрд рублей, в АИП 2026 года предусмотрено более 262 млрд рублей.

Артемий Чулков