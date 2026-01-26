Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в 2025 году снизилась на 20%

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал предварительные итоги 2025 года по РСБУ. Финансовые результаты оказались неоднозначными: чистая прибыль банка снизилась более чем на 20%, хотя ключевые операционные показатели, такие как процентный доход и объем кредитного портфеля, продемонстрировали уверенный рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Чистая прибыль за 2025 год составила 39,7 млрд рублей, что на 21,9% ниже результата 2024 года. В декабре прибыль также сократилась на 17%, составив 2,7 млрд рублей. В то же время чистый процентный доход увеличился на 5,9%, достигнув 74,4 млрд рублей.

Одним из основных достижений года стал существенный рост кредитования. Кредитный портфель банка до вычета резервов на 1 января 2026 года увеличился на 25,8%, составив 938 млрд рублей. Корпоративный портфель вырос на 26,3% до 736,3 млрд рублей, а розничный — на 23,7% до 201,7 млрд рублей.

Снижение итоговой прибыли на фоне роста процентных доходов и масштабной кредитной экспансии может свидетельствовать о значительном увеличении расходов. Наиболее вероятными причинами являются создание крупных резервов под возможные потери по выданным кредитам и рост операционных издержек.

Андрей Маркелов