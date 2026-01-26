Дрозденко вслед за Бегловым представил Путину доклад о ситуации в своем регионе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вслед за своим коллегой из Санкт-Петербурга Александром Бегловым поговорил с президентом России Владимиром Путиным, передала пресс-служба Кремля. Встреча состоялась в Малом выставочном зале Государственного Эрмитажа.

«Глава региона информировал президента о подготовке местных проектов в различных сферах хозяйства. Отдельная часть доклада посвящена вопросам СВО — в том числе программе по обучению операторов БПЛА»,— говорится в сообщении.

Ранее президент вместе с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом осмотрел экспозицию Эрмитажа в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского, после чего лидеры стран пообщались в формате рабочего завтрака. Далее глава государства побеседовал с губернатором Петербурга.

Помимо этих встреч в программу рабочей поездки Владимира Путина в Петербург 26 и 27 января вошло участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда.

