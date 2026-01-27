Энергоснабжение в Мурманской области восстановлено

Энергоснабжение Мурманска и Североморска восстановлено. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Благодаря слаженной работе специалистов ПАО „Россети Северо-Запад” к настоящему моменту первый этап аварийно-восстановительных работ завершен. Введенные ранее ограничения сняты»,— заявили в Минэнерго.

Утром специалисты завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах ЛЭП, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Работы по установке постоянных опор продолжаются.

23 января примерно в 7 км от Мурманска в направлении городского округа Североморск-3 разрушились пять опор ЛЭП, из-за чего часть жителей Мурманска и Североморска остались без света, отопления и горячей воды.

Спустя два дня в связи с затяжным характером аварии в Мурманской области ввели режим ЧС. В ПАО «Россети» сообщили, что электричество подают по специальному графику с чередованием включений и отключений раз в четыре-пять часов.

Накануне Андрей Чибис заявил, что полное восстановление энергоинфраструктуры в Мурманской области потребует около недели. На этом фоне проезд в автобусах и троллейбусах Мурманска и Североморска, а также между ними сделали бесплатным до нормализации ситуации.

Артемий Чулков