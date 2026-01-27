Путин возложил цветы к мемориалу на Невском пятачке в честь дня освобождения от блокады

В 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке. В Санкт-Петербурге принесли венки и цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище и мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». О мероприятиях в честь исторической даты сообщают пресс-службы администраций Петербурга и Ленобласти, чиновники и госучреждения.

На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония, в которой участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя. От имени жителей Петербурга цветы и венки возложили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. В составе колонны также прошли руководители общественных организаций, ветераны, участники СВО, представители силовых ведомств и дипломатического корпуса.

Еще одно памятное мероприятие состоялось на Невском проспекте, 14, у исторической надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». К мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» возложили цветы ветераны Великой Отечественной войны, депутаты петербургского парламента, а также представители правительства города.

Церемонии возложения цветов 27 января также проходят в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда и у памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Артемий Чулков