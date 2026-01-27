Умер художественный руководитель Капеллы Петербурга Владислав Чернушенко

На 91-м году жизни умер дирижер, музыкальный педагог и художественный руководитель Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко. Он скончался 27 января после тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

Владислав Чернушенко был народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий РФ, профессором Санкт-Петербургской консерватории и почетным гражданином Северной столицы. Он возглавлял Капеллу Петербурга с 1974 года.

«С именем Владислава Чернушенко связана целая эпоха в многовековой истории Капеллы. Его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен»,— отметили в учреждении.

Коллектив Капеллы Петербурга выразил соболезнования родным и близким дирижера, а также его друзьям, коллегам и ученикам. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Артемий Чулков