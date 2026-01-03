Убийство «Дюймовочки», смертельная чача и атаки БПЛА

В 2025 году на юге России произошло немало трагических событий. В числе самых громких, по версии «Ъ-Кубань»,— гибель мирных жителей во время атаки ВСУ на Краснодарский край и Крым; отравление десяти россиян чачей, купленной на рынке в Сочи; нападение дяди с топором на племянников в Симферополе и убийство «Дюймовочки» экс-милиционером в Усть-Лабинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

24 февраля в горах Сочи погиб известный инструктор по лыжам Иван Хорьков. Его тело было обнаружено под слоем снега толщиной около 2,5 м. Эвакуация погибшего была проведена с использованием вертолета МЧС России.

В этот же день в Кореновском районе во время прогулки отец и дочь провалились под лед на реке, мужчина утонул. Девочку спасли.

26 февраля в районе СНТ «Авиатор» в Сочи две хаски сорвались с цепи и напали на мальчика. У ребенка диагностировали множественные укушено-рваные раны лица. Собак усыпили, а мальчика доставили на лечение в Москву.

В октябре пострадавший школьник вернулся к занятиям после длительного лечения. Мальчик учится по индивидуальной программе — часть предметов осваивает дома, а на некоторые уроки приходит вместе с одноклассниками. На занятиях школьник носит черную маску, чтобы скрыть следы травм. Из-за установленной трахеостомы ему пока противопоказано долго общаться с людьми.

28 февраля спасатель-водолаз Семен Луговой погиб во время очистки Черного моря от мазута в поселке Джемете (Анапа). Водолаз, вероятно, не успел вовремя подняться на поверхность.

5 марта в многоквартирном доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Из дома эвакуировали 54 человека, включая 12 детей.

24 марта в районе села Укромное Симферопольского района Республики Крым водитель автобуса не справился с управлением и врезался в припаркованный у дороги большегруз, груженный зерном. В результате ДТП пострадали 43 человека. Шесть пассажиров погибли.

21 апреля владелец небольшой базы отдыха в Майкопском районе Адыгеи решил устроить сплав по реке Белая на плотах для четырех туристов. Он нанял человека без специальной подготовки и разрешения, чтобы тот был инструктором. Во время сплава, недалеко от села Хамышки, плот перевернулся, и все туристы оказались в воде. Один из них не смог выбраться на берег из-за сильного течения и погиб.

3 мая трое рабочих погибли в результате обвала грунта на строительной площадке в Геленджике. Как сообщали в пресс-службе министерства иностранных дел Кыргызстана, рабочие оказались гражданами Киргизии.

22 июня в крымском парке «Тайган» произошло очередное нападение хищника на сотрудника. На этот раз пострадал сам директор сафари-парка Олег Зубков. Во время кормления животных в вольере лев напал на него. Олег Зубков перенес несколько операций и выжил.

25 июля произошла массированная атака БПЛА на Краснодарский край. В Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию ж/д вокзала и повредили один из вагонов пассажирского поезда №125 Москва — Новороссийск. Два пассажира получили травмы.

21 июля в Новороссийске в многоэтажном доме на Анапском шоссе произошел взрыв газа. В результате начавшегося пожара выгорели три квартиры. В одной из них было найдено тело пенсионера.

24 июля в результате ночной атаки БПЛА на Сочи погибли два сотрудника поездной бригады ФПК (дочерняя компания ОАО «РЖД»). Во время атаки они ехали на автомобиле после рейса к месту отдыха.

4 августа Адлерский районный суд арестовал двух жительниц Сочи по обвинению в торговле кустарным алкоголем, от которого погибли десять человек. 30-летняя и 71-летняя фигурантки обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Согласно материалам дела, обвиняемые торговали рынке «Казачий» алкогольными напитками кустарного производства, выдавая их за домашнее вино и чачу.

17 августа, в окрестностях села Красная Воля, расположенного в Сочи, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» потерял контроль над управлением. В результате машина перевернулась и вылетела за пределы дороги. Погибли 24-летний молодой человек и 16-летний юноша. Кроме того, семь человек, включая самого водителя, получили различные травмы.

2 сентября в лесополосе возле станицы Кирпильской было обнаружено тело 36-летней Татьяны Магомедовой из Усть-Лабинского района, которую волонтеры прозвали «Дюймовочкой» из-за ее роста в 146 см. Женщина пропала во время поездки на рынок 21 августа. Первого сентября по подозрению в убийстве задержали 51-летнего местного жителя, бывшего сотрудника МВД. Все это время он скрывался в лесу. Следователи установили, что фигурант попросил Татьяну его подвезти, а после зарезал и закопал тело. Мотив убийства пока не раскрывается. По данным источника «Ъ-Кубань», одной из версий рассматривается месть отцу Татьяны Магомедовой из-за старого долга.

15 сентября в Новороссийске задержали 61-летнего жителя, подозреваемого в убийстве своей супруги, ее знакомого и 16-летней племянницы. Вечером 10 сентября в доме на улице Яковлева подозреваемый на почве ревности убил топором бывшую жену и ее знакомого, а также несовершеннолетнюю племянницу жены, после чего вывез тела в лесополосу и поджег.

21 сентября два человека погибли, 15 пострадали в результате удара ВСУ беспилотными летательными аппаратами по курортной зоне Крыма, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве назвали произошедшее «преднамеренной террористической атакой по гражданским объектам». Удар БПЛА нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос» в одноименном поселке Ялты, также пострадало здание школы.

24 сентября Новороссийск был атакован ВСУ. Удар пришелся по центру города. По данным городских властей, Киев предпринял комбинированную атаку: с воздуха — при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с моря — с использованием безэкипажных катеров (БЭК). Пострадали 11 человек, двое погибли.

Повреждение получил офис АО «КТК-Р» (российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума). В пресс-службе компании сообщили о двух раненых сотрудниках. «Один из пострадавших получил огнестрельно-осколочные ранения, что может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА»,— рассказали в «КТК-Р».

29 сентября в Республике Адыгея произошел несчастный случай во время восхождения на гору Фишт. Два альпиниста сорвались со скалы при подъеме по северному склону, один погиб.

25 октября в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи взорвался бытовой газ, один человек погиб, еще трое пострадали.

27 октября в Севастополе на территории судоремонтного завода в Южной бухте произошло опрокидывание плавучего крана. В результате происшествия погибли два человека, более 20 получили травмы различной степени тяжести.

14 ноября ВСУ нанесли массированный удар по Новороссийску. Обломки БПЛА повредили четыре многоквартирных дома и два частных, нефтебазу комплекса «Шесхарис» (объект «Транснефти»), контейнерный терминал НУТЭП ГК «Дело», причал и одно гражданское судно в порту. Ранения получили четыре человека.

25 ноября над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно сбили 192 беспилотника. В Новороссийске во время атаки травмы получили четыре человека.

30 ноября в Севастополе в результате падения осколков сбитого беспилотника была ранена 15-летняя девочка (она находилась в этот момент в парке Победы). Ее доставили в местную больницу в очень тяжелом состоянии, где врачи несколько дней пытались спасти ее жизнь, сделав несколько сложных операций. 6 декабря самолет Ил-76 доставил пациентку на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. 18 декабря стало известно, что девочка скончалась.

2 декабря в Симферополе 27-летний мужчина напал с кухонным топориком на свою семью. Он убил 12-летнего племянника и ранил 6-летнего мальчика и их 37-летнюю мать. Женщина и младший ребенок были госпитализированы в реанимацию с тяжелыми травмами. Через двое суток нападавшего нашли мертвым в поле.

Минздрав Крыма сообщил, что ребенок, пострадавший 2 декабря, выписан и проходит амбулаторное лечение. Состояние женщины, которая продолжает лечение в больнице, удовлетворительное.

5 декабря в результате налета БПЛА были повреждены «элементы портовой инфраструктуры» в Темрюке. Обошлось без пострадавших. В оперштабе Кубани также не уточнили, какой именно объект пострадал. В Темрюкском морском торговом порту оказывают услуги по перевалке генеральных, наливных (нефтепродукты, СУГ, химические грузы), навалочных и насыпных грузов. В порту работают несколько компаний, в том числе «Порт Мечел-Темрюк» (дочерняя компания группы «Мечел»).

В ночь с 21 на 22 декабря портовый комплекс в Тамани был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате повреждения получили причалы, суда и трубопровод. Никто из людей не пострадал.

23 декабря в Сочи 17-летний подросток кухонным ножом убил мать, ранил младшего брата и покончил с собой.

Подготовила Наталья Решетняк