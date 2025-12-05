И грянул дрон

Портовая инфраструктура в Темрюке пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью 5 декабря. По данным регионального оперштаба, порт был атакован беспилотником. Власти не уточняют масштабы повреждений и конкретный объект. В порту Темрюка деятельность осуществляют шесть крупных терминалов, в том числе «дочка» «Мечела» и терминал «Мактрен-Нафта», который занимается перевалкой СУГ. Стивидоры, работающие в морпорту Темрюк, от комментариев воздерживаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате налета БПЛА в Темрюке повреждены «элементы портовой инфраструктуры», сообщили утром 5 декабря в оперативном штабе Краснодарского края. Уточняется, что произошло возгорание. Предварительно, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.

В сводке Минобороны говорится, что минувшей ночью над Краснодарским краем был сбит один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Темрюкский морской торговый порт (АО «Морской торговый порт Темрюк») — порт в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. В порту осуществляется оказание услуг по перевалке генеральных, наливных (нефтепродукты, СУГ, химические грузы), навалочных и насыпных грузов. В порту Темрюк стивидорные услуги оказывают несколько компаний, в том числе: «Порт Мечел-Темрюк» (дочерняя компания группы «Мечел») — переваливает уголь, кокс, металлопрокат; «Мактрен-Нафта» — осуществляет перевалку СУГ, «ТемрюкМорТранс» — морской терминал по перегрузке нефтепродуктов, обеспечивающий отгрузку продукции Славянского НПЗ (Славянск ЭКО) и другие.

В оперштабе Кубани не уточняют, какой именно объект портовой инфраструктуры пострадал в результате атаки ВСУ. В компании «Мечел» на запрос «Ъ-Кубань» оперативно не ответили. «Без комментариев»,— сообщили в компании «Мактрен-Нафта».

Морские порты Краснодарского края регулярно подвергаются атакам Киева. Месяцем ранее в порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер, повреждена палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали, на судне начался пожар. Ночью 14 ноября ВСУ нанесли массированный удар по Новороссийску. Обломки БПЛА повредили нефтебазу комплекса «Шесхарис» (объект «Транснефти»), контейнерный терминал НУТЭП ГК «Дело», причал и одно гражданское судно в порту. 29 ноября Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) подвергся террористической атаке ранним утром, что привело к серьезным повреждениям выносного причального устройства ВПУ-2, сообщили в пресс-службе КТК.

Руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко говорит, что повреждения портовой инфраструктуры не могут пройти без последствий для экологии. Но, по его словам, этот ущерб никто не оценивает. «Месяц назад в Туапсе горели атакованные ВСУ танкеры, также были атаки на объекты КТК и Транснефти в Новороссийске. В каждом случае необходимо вводить режим ЧС, оценивать негативные последствия на окружающую среду. Речь даже не о возмещении экологического ущерба в денежном эквиваленте, речь о том, что мы должны понимать, какой урон нанесен экосистеме Черного и Азовского морей, чего ждать в дальнейшем и как с этим справляться. Мы видим, как гибнут птицы, дельфины. Массово. Вот почему важно оценивать последствия всех техногенных катастроф», — уверен эколог.

Наталья Решетняк