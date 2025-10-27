В результате крушения плавучего крана в Севастополе погибли два человека

В Севастополе на территории судоремонтного завода в Южной бухте произошло опрокидывание плавучего крана. Инцидент произошел во время проведения работ, сообщает губернатор Михаил Развожаев. В результате происшествия погибли два человека, более 20 получили травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На месте работают аварийные и спасательные службы, сотрудники завода и контрагентских организаций занимаются ликвидацией последствий. Пострадавшие доставлены в городские больницы, где им оказывается медицинская помощь.

По факту случившегося Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело. Для установления причин аварии создана специальная комиссия.

Вячеслав Рыжков