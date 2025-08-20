В Сочи арестовали водителя после гибели туристов на джипинге

Адлерский районный суд заключил под стражу 21-летнего водителя «УАЗ Патриот» по делу о гибели двух человек во время экстремальной поездки в Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Фигуранту инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Трагедия произошла 17 августа в районе села Красная Воля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и вылетел с дороги.

В результате ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний подросток. Еще семь человек, включая водителя, получили травмы.

Следствие назначило экспертизы. СКР проверяет возможную причастность других лиц к организации поездки.

Анна Гречко