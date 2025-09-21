Минобороны: два человека погибли в результате удара ВСУ по курортной зоне Крыма

Два человека погибли, 15 пострадали в результате удара ВСУ беспилотными летательными аппаратами по курортной зоне Крыма, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве назвали произошедшее «преднамеренной террористической атакой по гражданским объектам».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами»,— говорится в сообщении.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, удар вражеских БПЛА нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос» в одноименном поселке Ялты, также пострадало здание школы. Позже советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что в результате атаки БПЛА полностью разрушен актовый зал школы, также библиотека получила серьезные повреждения. Ранен охранник.

Наталья Решетняк