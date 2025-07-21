При взрыве газа в Новороссийске погиб местный житель

В Новороссийске при взрыве газовоздушной смеси в квартире многоэтажного дома погиб пенсионер. Глава города Андрей Кравченко заявил, что введен локальный режим ЧС. Следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сегодня, 21 июля, на территории Новороссийска из-за взрыва газа произошло возгорание трех квартир в многоэтажном доме. После локализации пожара на площади 300 кв. м в одном из помещений обнаружили тело местного жителя.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для установления точной причины возгорания и очага пожара. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице «Новороссийск». Также окажут материальную и финансовую помощь пострадавшим.

Кроме того, прокуратура проведет проверку по факту произошедшего. Сотрудники надзорного ведомства установят причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Алина Зорина