Из-за взрыва газа в жилом доме в Сочи погиб человек

В жилом доме на улице Тимирязева в Сочи произошел взрыв бытового газа, из-за которого погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщил оперштаб Кубани. Из дома эвакуировано 70 жильцов.

Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже с последующим горением на площади 15 кв. м. «Огонь оперативно потушили пожарные. В результате разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45—50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи четвертой городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован»,— сказано в сообщении оперштаба.

Для эвакуированных жильцов было подготовлено два пункта временного размещения: в хостеле и в ЖК.

Дмитрий Холодный