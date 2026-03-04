Благодаря Сберу жители Кубани сберегли от мошенников более 397 млн рублей в 2025 году

По итогам 2025 года Сбербанк помог предотвратить хищение 397,2 млн рублей с карт клиентов в Краснодарском крае. Это стало возможным благодаря антифрод-технологиям банка, бдительности и профессионализму сотрудников офисов и службы безопасности Сбера.

Фото: ГигаЧат от Сбера

Всего в 2025 году свыше 1,2 тыс. клиентов обратились в Сбер, чтобы разблокировать свои банковские карты. При этом было зафиксировано более 430 случаев использования методов социальной инженерии.

В марте 2025 года клиент Сбербанка попыталась досрочно снять 11,4 млн рублей со вклада. Женщина рассказала сотрудникам, что ей в Telegram позвонили неизвестные: сначала представились замначальника судебного департамента, потом — сотрудниками ФСБ. Они заявили, будто женщина переводит деньги ВСУ и порекомендовали срочно снять все сбережения и хранить их дома, чтобы «обезопасить». Мошенники также пригрозили проблемами её сыну. Испугавшись, она сняла 2,4 млн рублей в другом банке и отдала их курьеру. Когда клиент попыталась забрать ещё 11,4 млн в Сбере, служба безопасности банка заблокировала операцию и её профиль. Лишь поговорив с сотрудниками банка и сыном, она поняла, что её обманули.

Все контакты и переписку с мошенниками заблокировали, мобильное устройство вернули к заводским настройкам. Сотрудники офиса Сбера продемонстрировали ей видеоматериалы, памятки и разъяснил методы мошеннических действий, рассказал о преступных схемах и последствиях воздействия мошенников.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка

Фото: личный архив

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка: «С каждым годом схемы мошенников становятся всё более опасными. Например, одна из стратегий мошенников – «привязать» свои сценарии к обыденным и понятным жизненным ситуациям, что позволяет «поймать на крючок» человека любого возраста, любого вида деятельности, с любым уровнем дохода.

Сбер уделяет первостепенное внимание безопасности клиентов. С начала этого года Сбербанк в Краснодарском крае помог уберечь более 90 млн рублей. Более 110 человек обратились к нам за помощью с целью разблокировки банковских карт. Также было выявлено более 40 случаев применения методов социальной инженерии в отношении наших клиентов».

Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, служба безопасности Сбербанка в Краснодарском крае рекомендует: