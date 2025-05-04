Под завалами грунта в Геленджике нашли тела троих рабочих из Киргизии

Трое рабочих погибли в результате обвала грунта на строительной площадке в Геленджике. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По данным издания, тела троих рабочих были найдены под завалами, образовавшимися на стройплощадке после обвала грунта из скальной породы. Еще один пострадавший рабочий с переломами был доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, утром 3 мая на строительном объекте по улице Портовой в Геленджике сошел грунт. В результате ЧП пострадали четыре человека.

Как сообщали в пресс-службе министерства иностранных дел Кыргызстана, рабочие оказались гражданами Киргизии.

Андрей Николаев