В Новороссийске семью зарубили топором, подозреваемый задержан

В Новороссийске задержан 61-летний житель, подозреваемый в убийстве своей супруги, ее знакомого и 16-летней племянницы. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным СКР, 11 сентября родственники и коллеги перестали выходить на связь с погибшими. При осмотре домовладения следователи обнаружили следы крови, что позволило предположить криминальный характер исчезновения. В ходе допроса задержанный признал вину, указал место сокрытия тел и рассказал об обстоятельствах преступления.

По версии следствия, вечером 10 сентября в доме на улице Яковлева у фигуранта на почве ревности возник конфликт с супругой, с которой он находился в разводе, и ее знакомым. В ходе ссоры он нанес обоим смертельные удары топором, после чего убил находившуюся в доме несовершеннолетнюю племянницу жены. Тела он переместил в гараж, затем вывез в лесополосу и поджег.

Судом по ходатайству следствия мужчина заключен под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные действия.

Вячеслав Рыжков