СКР возбудил дело после гибели туриста на сплаве в Адыгее

Следственное управление СК России по Адыгее возбудило уголовное дело по факту гибели приезжего во время сплава по реке Белая в Майкопском районе. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 21 апреля 2025 года индивидуальный предприниматель, руководитель одной из местных баз отдыха, организовал рафтинг для четверых туристов. При этом в качестве инструктора был привлечен человек без соответствующей квалификации и допуска. Во время сплава в районе села Хамышки рафт опрокинулся, все участники оказались в воде. Один из туристов погиб, не сумев выбраться на берег из-за сильного течения.

СК установил, что услуги по организации сплава оказывались с нарушением требований безопасности. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также основания для работы предпринимателя без необходимых разрешений.

Анна Гречко