Ударили по «Шесхарису»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли массированный удар по Новороссийску. По данным главы региона, обломки БПЛА повредили четыре многоквартирных дома и два частных, нефтебазу комплекса «Шесхарис» (объект «Транснефти»), контейнерный терминал НУТЭП ГК «Дело», причал и одно гражданское судно в порту. Ранения получили четыре человека. Все пострадавшие госпитализированы. В городе введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщили, что над территорией региона за ночь сбили 66 беспилотников, еще 59 — над Черным морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Более пяти часов российские военные отражали массированный налет на Новороссийск. Атака украинских беспилотников началась после полуночи 14 ноября: в городе завыли сирены, мэр Андрей Кравченко обратился в соцсетях к жителям Новороссийска с просьбой укрыться в безопасных помещениях и не снимать работу ПВО. «Жителям отойти от окон, принять меры безопасности. Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети»,— написал он.

В 2:29 региональный оперштаб сообщил, что в результате атаки киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». На объекте начался пожар, который удалось потушить около 4 утра. Никто не пострадал.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» принадлежит новороссийской «дочке» ПАО «Транснефть» — «Черномортранснефти». Является конечной точкой магистральных трубопроводов. Объект обеспечивает отгрузку экспортной нефти и нефтепродуктов через порт «Новороссийск».

В «Транснефти» происшествие пока никак не прокомментировали.

В результате налета украинских БПЛА пострадали и другие промышленные объекты Новороссийска.

Как сообщили в Telegram-канале ГК «Дело», обломки сбитого дрона упали на контейнерный терминал НУТЭП. Отряд МЧС и службы терминала быстро потушили возгорание. Пострадавших нет. Объект работает в штатном режиме.

Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев поблагодарил работников терминала «за мужество и стойкость».

Фрагменты БПЛА упали на территорию ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (входит в группу ОЗК). Сейчас терминал работает в штатном режиме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора предприятия Юрия Медведева.

Обломки дронов также повредили причал «Черномортранснефти» и одно гражданское судно в порту, где ранены трое членов экипажа, информировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в результате налета повреждены минимум четыре многоквартирных дома и два частных. «Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

После отмены угрозы беспилотной опасности, которую объявили около 9 утра, в Новороссийске ввели режим ЧС.

«Осмотрел поврежденные территории и дома. Больше всего пострадал многоквартирный дом по улице Губернского. В МКД по улице Георгия Соколова повреждена одна квартира, к счастью, она нежилая. Среди жильцов пострадавших нет. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах МКД повреждены автомобили. Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь»,— отчитался глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По его данным, сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб. Оперативными службами проводится обследование мест происшествий. После составления всех необходимых документов сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам жилых помещений для формирования плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения.

Всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск, по данным городских властей, задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России — 76 человек и 23 единицы техники.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края 66 беспилотных летательных аппаратов и 59 над Черным морем.

Наталья Решетняк