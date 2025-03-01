В горах Сочи нашли тело пропавшего после схода лавины фрирайдера

Спасатели нашли тело лыжника, который пропал после схода лавины в горах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Для обнаружения погибшего спасатели использовали прибор лавинного поиска Recco. Пропавший фрирайдер находился на глубине около 2,5 м, почти у нижнего края лавины.

С помощью бортовой лебедки его тело удалось поднять и эвакуировать на вертолете МЧС России в Сочи. После операции поисковая группа вернулась на базу.

В понедельник, 24 февраля, группа из трех фрирайдеров каталась вне границ оборудованных трасс горнолыжного курорта «Роза Хутор», где позднее сошла снежная лавина. Два лыжника сообщили, что в их группе был третий участник, который перестал выходить на связь. Поиски пропавшего фрирайдера приостанавливали из-за высокой опасности схода лавин в этом районе.

Мария Удовик