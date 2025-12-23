В Сочи подросток убил мать, напал на младшего брата и покончил с собой

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 17-летнего жителя Сочи, который подозревается в убийстве матери и нападении на младшего брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным данным, вечером 22 декабря 2025 года подозреваемый находился дома на улице Куйбышева вместе с матерью. Он нанес женщине множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов. От полученных ранений она скончалась на месте.

После этого подросток позвал домой младшего брата, который гулял на улице. Когда ребенок пришел, нападавший нанес ему несколько ударов ножом в живот. Мальчик смог выбежать из квартиры и позвать соседей на помощь.

Тело 17-летнего подозреваемого обнаружили на месте преступления.

Следователь и криминалист СКР по краю осмотрели место происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия для сбора доказательств и установления всех обстоятельств случившегося. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Алина Зорина