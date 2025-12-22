Дроны накрыли Волну

В ночь с 21 на 22 декабря портовый комплекс в Тамани был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате повреждения получили причалы, суда и трубопровод. Никто из людей не пострадал. В настоящий момент идет ликвидация последствий атаки — площадь пожара на причалах оценивается от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м. В сводке Минобороны говорится, что минувшей ночью над Краснодарским краем и Черным морем были сбиты пять украинских дронов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Украинские БПЛА атаковали морской порт «Тамань» в Темрюкском районе Краснодарского края. Дроны ударили по одному из терминалов в поселке Волна, повредив трубопровод, два причала и два судна. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. После удара произошло возгорание.

«Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы»,— сказано в сообщении оперштаба.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сразу после произошедшего чрезвычайного происшествия прошло заседание штаба с участием собственника. На нем также присутствовали профильные службы и ведомства, вице-губернаторы. На место ЧП для координации работ выехал заместитель главы региона Дмитрий Маслов.

Порт Тамань находится на Таманском полуострове, в районе мыса Железный Рог, в поселке Волна, рядом со станицей Тамань Темрюкского района Краснодарского края. На территории порта расположен Таманский перегрузочный комплекс СУГ, нефти и нефтепродуктов (ТПК) мощностью 19,9 млн т/год, оператором которого является Таманьнефтегаз. Таманский терминал навалочных грузов мощностью более 70 млн т/год, осуществляющий перевалку угля и гранулированной серы. Строящийся терминал по перевалке аммиака и карбамида Тольяттиазота (ТОАЗ, находится под контролем Уралхима) мощностью 2 млн т/год аммиака и 3 млн т/год карбамида. Терминалы пищевых грузов, в том числе зерновой терминал, производственный комплекс по производству пищевых масел и причалы для его отгрузки, производственный комплекс и причал для отгрузки вина.

Какие конкретно терминалы пострадали в результате атаки БПЛА, в региональном оперштабе не уточняют.

Сегодняшняя атака на портовую инфраструктуру Темрюкского района — вторая за месяц. 5 декабря в результате налета БПЛА были повреждены «элементы портовой инфраструктуры» в Темрюке. Обошлось без пострадавших. В оперштабе Кубани также не уточнили, какой именно объект пострадал. В Темрюкском морском торговом порту оказывают услуги по перевалке генеральных, наливных (нефтепродукты, СУГ, химические грузы), навалочных и насыпных грузов. В порту работают несколько компаний, в том числе «Порт Мечел-Темрюк» (дочерняя компания группы «Мечел»).

Ночью 14 ноября ВСУ нанесли массированный удар по Новороссийску. Обломки БПЛА повредили нефтебазу комплекса «Шесхарис» (объект «Транснефти»), контейнерный терминал НУТЭП ГК «Дело», причал и одно гражданское судно в порту.

Эколог Евгений Витишко, возглавляющий постоянную рабочую группу по экологии при Совете по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края, ранее говорил «Ъ-Кубань», что повреждения портовой инфраструктуры неизбежно приведут к негативным экологическим последствиям. Однако, по его мнению, масштаб нанесенного ущерба окружающей среде никто не оценивает.

Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов считает, что пока говорить о сильном вреде для окружающей природной среды не стоит, так как неясна степень повреждений терминала, трубопровода, причалов и двух кораблей. Вместе с тем можно предполагать загрязнение воздуха веществами, образующимися в процессе горения.

«Попадание же химических соединений в воду будет зависеть от того, что за грузы были на судах (нефть или что-то иное), были ли утечки из трубопровода и что в нем находилось во время атаки БПЛА. Тем не менее, судя по имеющейся информации, предпосылок для масштабной экологической катастрофы нет»,— считает эксперт.

Наталья Решетняк