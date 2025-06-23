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Директор «Тайгана» пережил львиную атаку

Руководителя сафари-парка спасли чудом

В крымском парке «Тайган» произошло очередное нападение хищника на человека. На этот раз жертвой собственных питомцев стал директор сафари-парка Олег Зубков. Лев набросился на него, когда он кормил хищников в вольере. Предприниматель чудом выжил, во многом благодаря смелым действиям сотрудников и посетителя. По данным источников “Ъ”, на Зубкова мог напасть тот же лев, который в прошлом году со своими сородичами из Мариупольского зоопарка растерзал помощницу директора Леокадию Перевалову.

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Кровавый инцидент произошел вечером 22 июня, когда Олег Зубков кормил своих питомцев. По словам очевидцев, сначала хищники вели себя спокойно, но затем один лев повалил Зубкова на землю и вцепился в него. Находившаяся рядом пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина врезалась в хищника на маленьком красном электрокаре, но это лишь на миг отогнало льва, который тут же вновь накинулся на Зубкова. Тогда женщина схватила ведро и швырнула в зверя. Тот отбежал в сторону, и в этот момент в вольер по защитным ограждениям спустился один из посетителей парка и быстро потащил раненого предпринимателя к электрокару, на котором его быстро вывезли в безопасную зону. А мужчина, оказавший помощь, забрался обратно и ушел. На данный момент известно, что его зовут Алексей. Он приехал в Крым из Ростовской области.

Работники парка не стали дожидаться «скорой» и сами повезли истекающего кровью начальника в ближайшую больницу в Белогорске. Из-за тяжелого состояния пациента было принято решение оперировать его на месте.

Как сообщил журналистам главный внештатный торакальный хирург Минздрава РК Андрей Дорошенко, лев оторвал Зубкову большую грудную мышцу слева и порвал шею и трахею. Операция длилась три часа, пострадавшему ушили все мышцы и остановили кровотечение. Всю ночь директор «Тайгана» провел в реанимации, на аппарате ИВЛ, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Утром его переправили в республиканскую больницу имени Семашко в Симферополе. По словам представителей «Тайгана», он уже приходил в сознание и передавал своим подчиненным письменные поручения.

Чуть позже на официальных страницах сафари-парка в интернете выложили видео, в котором Татьяна Алексагина заявила, что лев проявил агрессию, испугавшись резкого звука закрывающейся двери. Она подчеркнула, что хищник не нападал специально, просто Зубков оказался у него на пути.

«Лев схватил один раз, Олег Алексеевич был в сознании и даже держал за клыки его пасть, потом лев спокойно оставил его и побежал. Мы сразу приехали в скорую помощь. Поэтому никаких таких травм, о которых говорится сейчас в СМИ, нет»,— отметила Татьяна Алексагина в своем заявлении.

Тем временем прокуратура Крыма организовали проверку по факту происшествия, а республиканское следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). «В результате происшествия потерпевший получил раны в виде укусов в области шеи и головы, которые квалифицированы следствием как тяжкий вред здоровью… Проведены осмотры места трагедии, изъяты предметы и вещи, которые подлежат исследованию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, опрошены сотрудники парка, устанавливается круг свидетелей, назначен ряд экспертиз, изучается документация по соблюдению техники безопасности»,— уточнили в пресс-службе управления СКР по РК и Севастополю.

Как сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, следователи также проверяют информацию о том, что Зубков пострадал от того же льва, который в прошлом году со своими сородичами из Мариупольского зоопарка растерзал помощницу директора Леокадию Перевалову.

Тогда причиной трагедии посчитали ошибки в технике безопасности работы с хищниками, животных усыплять не стали. В феврале 2025 года дело по факту ее гибели закрыли.

Ранее в «Тайгане» случались инциденты, связанные с нападением животных на людей. Так, в 2017 году в подсобном помещении зоопарка скончался разнорабочий от заражения крови, вызванного укусами хищного животного. Мужчина не был официально трудоустроен. Весной 2018 года лев укусил за руку жительницу Кирова. Позже Белогорский районный суд РК признал директора парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), оштрафовав его на 400 тыс. руб. А осенью 2021 года 22-летняя мать поднесла своего годовалого ребенка к клетке с тиграми слишком близко, и один из хищников укусил его за палец, который позже пришлось ампутировать. В мае 2024-го Центральный районный суд Симферополя приговорил Зубкова к одному году лишения свободы условно по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Александр Дремлюгин, Симферополь

Фотогалерея

Какие происшествия случались в крымском сафари-парке «Тайган»

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11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. Олегу Зубкову вменили часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Белогорский районный суд Крыма оштрафовал владельца парка «Тайган» на 400 тыс. руб.

11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. Олегу Зубкову вменили часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Белогорский районный суд Крыма оштрафовал владельца парка «Тайган» на 400 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В сентябре 2021 года мать с годовалым сыном находились у вольера с амурскими тиграми, оснащенного отжимными барьерами. Один из хищников травмировал левую руку ребенка, после чего мальчику ампутировали палец. Олег Зубков был осужден Белогорским райсудом на два года и три месяца лишения свободы. В защиту владельца «Тайгана» поднялась общественность, которая сочла, что суд не учел халатность матери. В октябре 2022 года Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор

В сентябре 2021 года мать с годовалым сыном находились у вольера с амурскими тиграми, оснащенного отжимными барьерами. Один из хищников травмировал левую руку ребенка, после чего мальчику ампутировали палец. Олег Зубков был осужден Белогорским райсудом на два года и три месяца лишения свободы. В защиту владельца «Тайгана» поднялась общественность, которая сочла, что суд не учел халатность матери. В октябре 2022 года Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

16 октября 2024 года львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» 41-летнюю Леокадию Перевалову. Она проработала в парке около 18 лет, начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк &quot;Сказка&quot;» и управляющей парком львов «Тайган». Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). В феврале 2025 года дело прекратили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела

16 октября 2024 года львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» 41-летнюю Леокадию Перевалову. Она проработала в парке около 18 лет, начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк "Сказка"» и управляющей парком львов «Тайган». Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). В феврале 2025 года дело прекратили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

22 июня 2025 года лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечернего кормления

22 июня 2025 года лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечернего кормления

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По данным минздрава Крыма, хищники повредили Олегу Зубкову трахею и большую грудную мышцу. Его прооперировали в Белогорской районной больнице. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе

По данным минздрава Крыма, хищники повредили Олегу Зубкову трахею и большую грудную мышцу. Его прооперировали в Белогорской районной больнице. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Следком организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда)

Следком организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда)

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Информации о том, что будет дальше с парком «Тайган», а также с напавшим на Олега Зубкова львом, пока нет. Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный считает, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории»

Информации о том, что будет дальше с парком «Тайган», а также с напавшим на Олега Зубкова львом, пока нет. Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный считает, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Есть версия, что на Олега Зубкова напал тот же лев, что растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову

Есть версия, что на Олега Зубкова напал тот же лев, что растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

«Лучшая защита от льва — тапок директора….Поверьте, я знаю характер каждого, знаю, с кем можно поиграть, а кого лучше не трогать. До вас здесь много народу побывало. А загрызли не больше дюжины. Шутка», — говорил Олег Зубков журналисту «Огонька» в 2015 году

«Лучшая защита от льва — тапок директора….Поверьте, я знаю характер каждого, знаю, с кем можно поиграть, а кого лучше не трогать. До вас здесь много народу побывало. А загрызли не больше дюжины. Шутка», — говорил Олег Зубков журналисту «Огонька» в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных

На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. Олегу Зубкову вменили часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Белогорский районный суд Крыма оштрафовал владельца парка «Тайган» на 400 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В сентябре 2021 года мать с годовалым сыном находились у вольера с амурскими тиграми, оснащенного отжимными барьерами. Один из хищников травмировал левую руку ребенка, после чего мальчику ампутировали палец. Олег Зубков был осужден Белогорским райсудом на два года и три месяца лишения свободы. В защиту владельца «Тайгана» поднялась общественность, которая сочла, что суд не учел халатность матери. В октябре 2022 года Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

16 октября 2024 года львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» 41-летнюю Леокадию Перевалову. Она проработала в парке около 18 лет, начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк "Сказка"» и управляющей парком львов «Тайган». Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). В феврале 2025 года дело прекратили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

22 июня 2025 года лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечернего кормления

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По данным минздрава Крыма, хищники повредили Олегу Зубкову трахею и большую грудную мышцу. Его прооперировали в Белогорской районной больнице. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Следком организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда)

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Информации о том, что будет дальше с парком «Тайган», а также с напавшим на Олега Зубкова львом, пока нет. Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный считает, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Есть версия, что на Олега Зубкова напал тот же лев, что растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

«Лучшая защита от льва — тапок директора….Поверьте, я знаю характер каждого, знаю, с кем можно поиграть, а кого лучше не трогать. До вас здесь много народу побывало. А загрызли не больше дюжины. Шутка», — говорил Олег Зубков журналисту «Огонька» в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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