«Дюймовочку» убил попутчик

Тело 36-летний Татьяны Магомедовой, которую волонтеры прозвали «Дюймовочкой» из-за ее роста в 146 см, найдено вчера в лесополосе станицы Кирпильской Усть-Лабинского района Кубани. Женщина пропала во время поездки на рынок 21 августа. Первого сентября по подозрению в убийстве задержали 51-летнего местного жителя, бывшего сотрудника МВД. Все это время он скрывался в лесу. Следователи установили, что фигурант попросил Татьяну его подвезти, а после зарезал и закопал тело. Мотив убийства пока не раскрывается. По данным источника «Ъ-Кубань», одной из версий рассматривается месть отцу Татьяны Магомедовой из-за старого долга. Задержанный признал вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

На Кубани возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) Татьяны Магомедовой. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, по подозрению в преступлении задержан 51-летний житель Усть-Лабинска.

Татьяна Магомедова пропала 21 августа, отправившись на своем автомобиле Mazda из станицы Воронежской, где жила, на рынок в Усть-Лабинск. Ее поисками десять дней занимались полицейские и волонтеры. Вскоре в лесополосе был обнаружен автомобиль женщины со следами крови внутри. Как сообщали СМИ, запись с камер видеонаблюдения показала, что последним, кто видел Татьяну живой, был неизвестный мужчина высокого роста. Вскоре правоохранители установили его место жительства и начали оперативно-розыскные мероприятия.

Как рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк, с момента исчезновения Татьяны Магомедовой мужчина не появлялся по адресу проживания. Все эти дни он скрывался в лесу, а 1 сентября пришел домой за продуктами и вещами и был задержан. На допросе он сознался в убийстве и назвал место, где спрятано тело.

По предварительной версии следствия, фигурант попросил Татьяну Магомедову подвезти его на автомобиле. Во время поездки он пригрозил ей ножом и заставил свернуть к очистным сооружениям местного сахарного завода, где нанес несколько ранений. После этого он переложил тело на заднее сиденье автомобиля, сел за руль и отправился в район станицы Кирпильской, по пути избавившись от личных вещей и телефона жертвы. Там он спрятал автомобиль, который впоследствии обнаружили местные жители. Неподалеку закопал тело погибшей.

На опубликованном видео допроса подозреваемый признает вину и говорит, что согласен с задержанием. На вопрос следователя о раскаянии молча кивает.

По данным источника «Ъ-Кубань», фигурант является экс-полицейским (служил в ППС и уголовном розыске). После службы, которую оставил 13 лет назад, занялся торговым бизнесом, однако в последние годы не работал, вел закрытый образ жизни. По одной из версий, мотивом убийства Татьяны Магомедовой могла стать месть ее отцу из-за старого денежного долга.

У Татьяны Магомедовой осталась несовершеннолетняя дочь.

«В ближайшее время с его участием пройдет проверка показаний на месте, после чего ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста»,— рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Наталья Решетняк