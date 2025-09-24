Новороссийск атаковали с воздуха и моря

Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских беспилотников, в результате которой повреждены жилые дома, гостиница и офисные здания. Погибли два мирных жителя, еще 11, по последним данным, получили ранения различной степени тяжести. По данным источника «Ъ», в связи с нападением ГСУ СКР возбудит уголовное дело о теракте.

Днем, 24 сентября, Вооруженные силы Украины атаковали Новороссийск. По данным властей города, Киев предпринял комбинированную атаку: с воздуха — при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с моря — с использованием безэкипажных катеров (БЭК). В Минобороны РФ о количестве дронов, уничтоженных в Новороссийске, пока не сообщали.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, удар с воздуха пришелся на центральную часть города. Обломки беспилотников повредили семь многоквартирных домов и гостиницу «Новороссийск». В одной из поврежденных многоэтажек, на улице Шевченко, загорелась кровля, которую оперативно удалось потушить. Кроме того, повреждены 20 автомобилей, три из которых сгорели полностью.

По последним данным оперштаба Краснодарского края, в результате атаки ВСУ погибли два человека, еще 11 пострадали. Все раненные доставлены в Первую городскую больницу. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили травмы средней тяжести и пятеро — легкие, уточнили в региональном оперштабе.

Повреждение получил офис АО «КТК-Р» (российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума). В пресс-службе компании сообщили о двух раненых сотрудниках. «Один из пострадавших получил огнестрельно-осколочные ранения, что может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА», — рассказали в «КТК-Р». По данным «Ъ», боевые части дронов были заряжены шариками, которые, разлетаясь по округе, ранили людей, повреждали строения и автомобили.

В 15:00 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе введен режим ЧС. «Все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки»,— написал глава города в своем Telegram-канале, отметив, что развернуты пункт временного размещения жителей пострадавших домов и штаб, координирующий действия оперативных служб. Все поврежденные объекты будут оперативно отремонтированы, пообещал чиновник. Господин Кравченко добавил, что силовики ищут места падения БПЛА и их обломков. Они могут представлять опасность для мирных граждан и интерес для следственных органов.

В 17:30 в Новороссийске отменили угрозу атаки БЭК и БПЛА. Вместе с тем власти других черноморских городов Краснодарского края, включая Анапу, Туапсе и Сириус, предупредили жителей об опасности атак.

В Сочи с пляжей эвакуировали отдыхающих. «В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная»,— сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

По данным источника «Ъ», атаку БПЛА на Новороссийск квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате Следственного комитета России. В настоящий момент организована доследственная проверка.

Наталья Решетняк, Краснодар