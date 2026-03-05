Жительницы Кубани отложили 5,7 млрд рублей по программе долгосрочных сбережений в 2025 году

В 2025 году жительницы Краснодарского края отложили 5,7 млрд рублей с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Это в три раза превышает показатели предыдущего года, подсчитали аналитики СберНПФ.

Из этой суммы 4 млрд рублей составили личные взносы женщин, а еще 1,7 млрд рублей они перевели из средств накопительной пенсии, «разморозив» их. Такой возможностью воспользовалась каждая десятая участница программы.

Всего, по данным СберНПФ, в прошлом году жительницы региона открыли 147 тысяч ПДС-копилок, то есть почти втрое больше, чем годом ранее. При этом средняя сумма разового взноса выросла на 11%, что позволило женщинам Кубани войти в тройку лидеров рейтинга долгосрочных сбережений.

Активность прекрасного пола заметно выше: на женщин приходится 69% всех оформленных договоров долгосрочных сбережений, тогда как мужчины заключили лишь 31% соглашений.

Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко

Фото: личный архив

«Жительницы Краснодарского края привыкли обстоятельно подходить к финансовому благополучию и активно заботятся о будущем. В прошлом году они поставили рекорд по открытым договорам долгосрочных сбережений в СберНПФ и вошли в тройку рейтинга самых бережливых регионов. При этом средний текущий взнос сберегательниц в программу вырос на 11% по сравнению с 2024 годом. Теперь они могут получить налоговый вычет на вложенные деньги: государство готово возвращать до 88 тысяч рублей в год на взносы до 400 тысяч рублей. Напомню, что сумма возврата зависит от ставки, по которой участник платит НДФЛ»,— рассказала Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.