В Белореченске обрушился многоквартирный дом

В Белореченске в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме обрушилось перекрытие между 4-м и 5-м этажами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Из дома эвакуировали 54 человека, включая 12 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Белореченского района Сергей Сидоренко, в пункт временного размещения отправлен 21 житель. Им оказана необходимая помощь.

На месте работают 67 специалистов экстренных служб и 23 единицы техники. Информации о погибших не поступало. Количество пострадавших уточняется. По данным главы района, достоверно известно, что один человек получил ожоги 70% тела и находится в реанимации, второй пострадавший получил перелом бедра.

Алина Зорина