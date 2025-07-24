Два сотрудника РЖД погибли в результате ночной атаки БПЛА на Сочи

В результате ночной атаки БПЛА на Сочи погибли два сотрудника поездной бригады ФПК (дочерняя компания ОАО «РЖД»). Всего пострадали пять специалистов, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время атаки БПЛА на город пострадавшие сотрудники ехали на автомобиле после рейса к месту отдыха. Трое из них сейчас находятся под наблюдением врачей в больнице Сочи.

В РЖД заявили, что пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую помощь.

«Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Искренне разделяем ваше горе», — говорится в сообщении.

Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на администрацию города, погибшими сотрудниками РЖД являются женщины, о которых ранее писали ведомства.

Всего дежурными средствами ПВО с 20:40 до 01:40 мск всего уничтожили 39 БПЛА самолетного типа. Семь сбили над Краснодарским краем, 11 — над акваторией Азовского моря и 21 — над Черным морем.

Прокуратура Адлерского района взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим после ночной атаки беспилотников. Прокурор района Иван Жуков лично контролирует ситуацию на месте происшествия.

Алина Зорина