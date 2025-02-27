Напавших на ребенка в Сочи хаски усыпили

Двух собак породы хаски, которые напали на ребенка в Сочи, усыпили. Из желудков животных изъяли откушенные щеки пострадавшего, пишет издание «Альфа Ньюс» со ссылкой на отца ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Валентин Королев, отец девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации и выразил недовольство действиями следствия. По словам мужчины, ребенок был экстренно доставлен в Краснодар, где ему оказывают медицинскую помощь. Нападавших хаски усыпили, однако извлеченные из их желудков ткани оказались непригодны для пересадки. По словам господина Королева, следователи слишком долго принимали решение об усыплении животных, потеряв время.

Оперировавший ребенка хирург Грант Забунян сообщил, что ткани носа и губы оказались серьезно повреждены. Он рассказал, что один сосуд около 0,1 мм в диаметре. Хирург зашил его. «Лоскут немного кровоточит. Будет чудо, если нос и губа приживутся. Утром посмотрим»,— сообщил господин Забунян.

«Ъ-Кубань» писал, что следствие установило личность хозяина собак, покусавших ребенка в Сочи. Сейчас 48-летний сочинец задержан, его допрашивают. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Вячеслав Рыжков